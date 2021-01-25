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Более 20 тонн шишек заготовят в Ростовской области до конца года

25 января 2021, 10:04
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в этом году соберут свыше 20 тонн шишки хвойных пород для получения семян, заявили в правительстве региона.

В данный момент продолжается работа по сбору шишек, они необходимы для получения семян для посева. Работы пройдут в лесных питомниках.

«Шишки просушивают и отбивают на барабанах, после чего проводится сортировка. В результате получится 600 килограммов семян сосны», — сказано в сообщении.

Специалистам предстоит определить влажность, чистоту семян, всхожесть, жизнеспособность. К посеву в питомниках приступят весной.

Через два года будут готовы свыше пяти миллионов сеянцев хвойных пород. В этом году новые леса появятся на территории 1600 гектаров.

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