Более 20 тонн шишек заготовят в Ростовской области до конца года

В данный момент продолжается работа по сбору шишек, они необходимы для получения семян для посева. Работы пройдут в лесных питомниках.
«Шишки просушивают и отбивают на барабанах, после чего проводится сортировка. В результате получится 600 килограммов семян сосны», — сказано в сообщении.
Специалистам предстоит определить влажность, чистоту семян, всхожесть, жизнеспособность. К посеву в питомниках приступят весной.
Через два года будут готовы свыше пяти миллионов сеянцев хвойных пород. В этом году новые леса появятся на территории 1600 гектаров.