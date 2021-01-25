Федеральный центр выделил больницам Хабаровска дополнительные автомобили

Vostokmedia.com пишет, что Дегтярев смог обеспечить финансирование поставок этих машин из федерального бюджета на пятнадцать миллионов рублей от Минпромторга. В общем больницы района получат более пятидесяти автомобилей. Модернизационный проект рассчитан на пять лет и имеет бюджет восемь миллиардов рублей. Федеральный бюджет обеспечит свыше семи миллиардов рублей.