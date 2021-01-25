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Федеральный центр выделил больницам Хабаровска дополнительные автомобили

25 января 2021, 10:41
Фото: ldpr.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о старте в регионе воплощения программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В соответствии с ее положениями районным больницам в скором времени передадут шестнадцать новых УАЗов.

Vostokmedia.com пишет, что Дегтярев смог обеспечить финансирование поставок этих машин из федерального бюджета на пятнадцать миллионов рублей от Минпромторга. В общем больницы района получат более пятидесяти автомобилей. Модернизационный проект рассчитан на пять лет и имеет бюджет восемь миллиардов рублей. Федеральный бюджет обеспечит свыше семи миллиардов рублей.

Машины передадут в Амурский, Верхнебуреинский, Нанайский и еще в десять районов. Они будут обслуживать населенные пункты с численностью населения менее 50 тысяч жителей.

В целом в рамках проекта модернизируют 40 краевых медучреждений. Помимо автомобилей врачи получат тысячу двести единиц оборудования. В текущем году возведут пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одну амбулаторию, восстановив также корпус хабаровской 10-й городской больницы, в настоящее время являющейся ведущим ковидным госпиталем в регионе.

Отмечается, что вопросы здравоохранения лично отслеживает врио губернатора Хабаровского края. Приоритеты — качество и доступность медицины для населения в период пандемии.

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