Губернаторский студенческий бал отменили в Ростовской области

«После пандемии традицию студенческих балов обязательно продолжим», — написал Голубев на своей странице в Instagram и поздравил всех студентов с праздником.
Губернаторский студенческий бал в Ростовской области проводят с 2013 года, его участниками становятся до 800 студентов 12-и крупнейших региональных вузов.
В 2020 году участники студенческого губернаторского бала выступили с инициативой новой традиции для первокурсников. Теперь все первокурсники области перед учебой будут посещать мемориальный комплекс «Самбекские высоты».