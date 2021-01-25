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Губернаторский студенческий бал отменили в Ростовской области

25 января 2021, 12:29
Фото: pixino.com
В 2021 году традиционного губернаторского бала в Ростовской области не будет, следует из сообщения главы региона Василия Голубева.

«После пандемии традицию студенческих балов обязательно продолжим», — написал Голубев на своей странице в Instagram и поздравил всех студентов с праздником.

Губернаторский студенческий бал в Ростовской области проводят с 2013 года, его участниками становятся до 800 студентов 12-и крупнейших региональных вузов.

В 2020 году участники студенческого губернаторского бала выступили с инициативой новой традиции для первокурсников. Теперь все первокурсники области перед учебой будут посещать мемориальный комплекс «Самбекские высоты».

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