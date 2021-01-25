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Капремонт школы в донском селе за 117 млн руб завершится в 2021 году

25 января 2021, 17:47
Фото: donland.ru
В селе Красная Поляна к началу учебного года завершится капитальный ремонт школы № 32, сообщили в правительстве Ростовской области.

Всего на работы потратят более 117 миллионов рублей. Появятся спортплощадки, автогородок, современное учебное оборудование.

«Все работы нужно завершить в августе, чтобы в новом учебном году дети пошли в школу», — заявил губернатор Василий Голубев.

Добавим, что сейчас 250 детей учатся в две смены в приспособленных помещениях Дома культуры и детсада. Это стало известно в ходе интерактивного приема граждан.

Появилась информация, что до апреля завершится капремонт детской школы искусств Заветинского района. Ранее глава администрации Волгодонска попросил у губернатора деньги на ремонт коллектора

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