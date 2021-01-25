Капремонт школы в донском селе за 117 млн руб завершится в 2021 году

Всего на работы потратят более 117 миллионов рублей. Появятся спортплощадки, автогородок, современное учебное оборудование.
«Все работы нужно завершить в августе, чтобы в новом учебном году дети пошли в школу», — заявил губернатор Василий Голубев.
Добавим, что сейчас 250 детей учатся в две смены в приспособленных помещениях Дома культуры и детсада. Это стало известно в ходе интерактивного приема граждан.
Появилась информация, что до апреля завершится капремонт детской школы искусств Заветинского района. Ранее глава администрации Волгодонска попросил у губернатора деньги на ремонт коллектора