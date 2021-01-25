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Ростовчане на третьем месте в России по денежным запросам

25 января 2021, 17:37
Фото: 1Медиаинвест
Жители Ростова-на-Дону заняли третье место в опросе по поиску высокооплачиваемой работы в России, сообщает сервис SuperJob.

В исследовании сообщается, что мужчинам нужно на 30% денег больше для счастья, чем женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения страны.

Среднестатистическому жителю России для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц. Мужчинам для счастья нужно 187 тысяч рублей, а женщинам — 146 тысяч рублей. После Нового года «счастье» подорожало, в апреле 2020 года россиянам нужно было 155 тысяч рублей в месяц, сегодня — 166 тысяч рублей.

Самые высокие запросы у москвичей: 220 тысяч рублей, на втором месте — Владивосток (200 тыс. руб.). На третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. руб.).

Опрос проводили по всем округам России с 10 по 22 января 2021 года. На вопрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» ответили 2500 респондентов.

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