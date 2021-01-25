Ростовчане на третьем месте в России по денежным запросам

Среднестатистическому жителю России для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц. Мужчинам для счастья нужно 187 тысяч рублей, а женщинам — 146 тысяч рублей. После Нового года «счастье» подорожало, в апреле 2020 года россиянам нужно было 155 тысяч рублей в месяц, сегодня — 166 тысяч рублей.