В Ростове гостиницу «Московская» реконструируют в течение пяти лет

По ее словам, работы усложняются бюрократическими формальностями. Она добавила, что проектные и подготовительные работы продлятся в течение 1,5 года.
«Сами работы займут год-полтора. Стройка всегда идет быстрее, чем подготовка», — пишет 161.ru со ссылкой на слова Шишкиной.
Он уточнила, что свои правила есть у различных ведомств, в том числе коммунальщиков, Росреестра, Минкультуры. О своих планах до завершения работ владелица говорить не захотела.
Шишкина призналась, что корректирует планы, когда появляются новые предложения. Она пообещала сохранить облик гостиницы.