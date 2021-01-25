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В Ростове гостиницу «Московская» реконструируют в течение пяти лет

25 января 2021, 16:41
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в течение ближайших пяти лет будут проведены работы по реконструкции исторической гостиницы «Московская», заявила собственник здания Татьяна Шишкина.

По ее словам, работы усложняются бюрократическими формальностями. Она добавила, что проектные и подготовительные работы продлятся в течение 1,5 года.

«Сами работы займут год-полтора. Стройка всегда идет быстрее, чем подготовка», — пишет 161.ru со ссылкой на слова Шишкиной.

Он уточнила, что свои правила есть у различных ведомств, в том числе коммунальщиков, Росреестра, Минкультуры. О своих планах до завершения работ владелица говорить не захотела.

Шишкина призналась, что корректирует планы, когда появляются новые предложения. Она пообещала сохранить облик гостиницы.

Ранее стало известно, что к 2025 году закончат реконструкцию Вавилова в Ростове.

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