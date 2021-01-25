В Ростове не могут найти фигуранта уголовного дела о протестах

Дело возбудили за сутки до несанкционированного шествия. Подозреваемым оказался студент колледжа связи и информатики.
По данным издания, подозреваемый пропал, так как его друзья не знают, где он. С родителями связаться не смогли.
«Получить комментарий от полиции и Следкома не удалось. Юрист Тимур Валияров заявил, что подросток может находиться в тюрьме, несмотря на возраст», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ростовские суды материалы уголовного дела не поступали. Напомним, что 17-летний парень разместил в соцсети «ВКонтакте» несколько роликов, которые приравняли к призывам к массовым беспорядком.