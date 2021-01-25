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В Ростове не могут найти фигуранта уголовного дела о протестах

25 января 2021, 16:12
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону не могут разыскать подростка, который стал фигурантом уголовного дела за призывы к массовым беспорядком, сообщает 161.ru.

Дело возбудили за сутки до несанкционированного шествия. Подозреваемым оказался студент колледжа связи и информатики.

По данным издания, подозреваемый пропал, так как его друзья не знают, где он. С родителями связаться не смогли.

«Получить комментарий от полиции и Следкома не удалось. Юрист Тимур Валияров заявил, что подросток может находиться в тюрьме, несмотря на возраст», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ростовские суды материалы уголовного дела не поступали. Напомним, что 17-летний парень разместил в соцсети «ВКонтакте» несколько роликов, которые приравняли к призывам к массовым беспорядком.

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