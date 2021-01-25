В центре Ростова и на Западном на время отключили светофоры

Из сообщения городской администрации следует, что светофоры не работают из-за планового отключения электроэнергии. Так, с 9.00 до 17.00 светофоры не будут работать на пересечении улиц Портовая и Деревянко, на улице Портовой в районе дома №82 (с 9:00 до 17:00). До 16.00 мск будут отключены светофоры на перекрестках улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского.