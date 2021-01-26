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Posted 26 января 2021, 09:34

Published 26 января 2021, 09:34

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Глава Ростовской области рассказал, когда отменят ограничения

Глава Ростовской области рассказал, когда отменят ограничения

26 января 2021, 09:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, когда можно ждать отмены введенных из-за коронавируса ограничений, прозвучало на пресс-конференции.

По его словам, этот процесс является постоянным, ситуация с COVID-19 сейчас стабильная. Он добавил, что есть некоторые проекты документов, по которым решение предопределено.

«Остались формальные бюрократические вещи, когда все участники процесса должны поставить подпись. Театры попросили открыть кассы для покупки билетов, этот документ будет принят», — заявил Голубев.

Он добавил, что время работы общепита увеличат до 00.00. Также отменят ограничения по линии ЖКХ.

«Это постоянная работа, которая возможно только при соблюдении мер профилактики», — подчеркнул губернатор. Ранее зараженные коронавирусом города озвучили в Ростовской области.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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