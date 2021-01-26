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Posted 26 января 2021, 09:56

Published 26 января 2021, 09:56

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Голубев объяснил причины увольнения министров в Ростовской области

Голубев объяснил причины увольнения министров в Ростовской области

26 января 2021, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о причинах, по которым в прошлом году произошли кадровые перестановки в правительстве региона, прозвучало во время пресс-конференции.

Губернатор назвал происходящее жизнью и добавил, что работа каждого человека в правительстве зависит от его результативности. По его словам, некоторые решения стали понятны во время подведения итогов в конце года.

«Было видно, что в некоторых направлениях у нас требуются или усиление, или активизация работы. Из-за этого приняли кадровые решения», — заявил глава региона.

Он добавил, что в составе правительства появились молодые люди, которым предстоит набираться опыта. По его словам, не исключены кадровые решения при плохой работе.

Ранее Голубев уволил трех министров и назначил пятерых новых.

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