Голубев объяснил причины увольнения министров в Ростовской области

Posted 26 января 2021, 09:56
Published 26 января 2021, 09:56
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Губернатор назвал происходящее жизнью и добавил, что работа каждого человека в правительстве зависит от его результативности. По его словам, некоторые решения стали понятны во время подведения итогов в конце года.
«Было видно, что в некоторых направлениях у нас требуются или усиление, или активизация работы. Из-за этого приняли кадровые решения», — заявил глава региона.
Он добавил, что в составе правительства появились молодые люди, которым предстоит набираться опыта. По его словам, не исключены кадровые решения при плохой работе.