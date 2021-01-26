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Posted 26 января 2021, 09:41

Published 26 января 2021, 09:41

Modified 11 сентября 2022, 15:32

Updated 11 сентября 2022, 15:32

Снятие ограничений по коронавирусу анонсировал губернатор Ростовской области Голубев

Снятие ограничений по коронавирусу анонсировал губернатор Ростовской области Голубев

26 января 2021, 09:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в ближайшее время отменят часть введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил губернатор Василий Голубев.

Эта информация прозвучала во время пресс-конференции. Глава региона заявил, что театры попросили открыть кассы для реализации билетов, что и будет в итоге сделано.

Предприятия общепита смогут работать дольше, они будут закрываться с 12 часов ночь. Некоторые послабления ожидаются и в сфере ЖКХ.

«Уже есть проекты документов, по которым приняты решения, все участники должны поставить подпись. Процесс отмены ограничений является постоянным при условии соблюдения мер профилактики», — заявили губернатор.

Он добавил, что сделает прививку против коронавируса.

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