Снятие ограничений по коронавирусу анонсировал губернатор Ростовской области Голубев

Posted 26 января 2021, 09:41
Published 26 января 2021, 09:41
Modified 11 сентября 2022, 15:32
Updated 11 сентября 2022, 15:32
Эта информация прозвучала во время пресс-конференции. Глава региона заявил, что театры попросили открыть кассы для реализации билетов, что и будет в итоге сделано.
Предприятия общепита смогут работать дольше, они будут закрываться с 12 часов ночь. Некоторые послабления ожидаются и в сфере ЖКХ.
«Уже есть проекты документов, по которым приняты решения, все участники должны поставить подпись. Процесс отмены ограничений является постоянным при условии соблюдения мер профилактики», — заявили губернатор.