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Posted 26 января 2021, 07:49

Published 26 января 2021, 07:49

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Власти заявили об отсутствии госпитализированных после митинга в Ростове

Власти заявили об отсутствии госпитализированных после митинга в Ростове

26 января 2021, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону никто не попал в больницу после несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, сообщает Горздрав Ростова.

Речь идет о несанкционированном шествии, которое состоялось 23 января. На нем задержали десятки человек, в том числе представителей штаба Алексея Навального.

По информации издания Bloknot-rostov, митингующие бросали в правоохранителей снежки. В этот день перекрывали улицы, а на дорогах образовались заторы.

Добавим, что в Ростове сразу после освобождения задержали координатора штаба Навального. Она отсидела в СИЗО трое суток, после чего ей назначили еще восемь суток ареста.

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