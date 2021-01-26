Власти заявили об отсутствии госпитализированных после митинга в Ростове

Posted 26 января 2021, 07:49
Published 26 января 2021, 07:49
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Речь идет о несанкционированном шествии, которое состоялось 23 января. На нем задержали десятки человек, в том числе представителей штаба Алексея Навального.
По информации издания Bloknot-rostov, митингующие бросали в правоохранителей снежки. В этот день перекрывали улицы, а на дорогах образовались заторы.
Добавим, что в Ростове сразу после освобождения задержали координатора штаба Навального. Она отсидела в СИЗО трое суток, после чего ей назначили еще восемь суток ареста.