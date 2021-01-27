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Posted 27 января 2021, 10:17

Published 27 января 2021, 10:17

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Мужчину с ножевым ранением обнаружили в многоэтажке Таганрога

Мужчину с ножевым ранением обнаружили в многоэтажке Таганрога

27 января 2021, 10:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Следователи организовали проверку после того, как в одной из многоэтажек Таганрога Ростовской области был обнаружен мужчина с ножевым ранением в живот, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В одной квартир в многоэтажке в Таганроге Ростовской области во вторник вечером соседи обнаружили мужчину с ножевым ранением. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики диагностировали проникающее ранение передней брюшной стенки, передает DonDay.ru.

Что именно стало причиной произошедшего, выясняют в настоящий момент правоохранители. По данным СМИ, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. «По данному факту следователи проводят проверку», — рассказал источник.

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