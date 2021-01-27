Мужчину с ножевым ранением обнаружили в многоэтажке Таганрога

Posted 27 января 2021, 10:17
Published 27 января 2021, 10:17
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
В одной квартир в многоэтажке в Таганроге Ростовской области во вторник вечером соседи обнаружили мужчину с ножевым ранением. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики диагностировали проникающее ранение передней брюшной стенки, передает DonDay.ru.
Что именно стало причиной произошедшего, выясняют в настоящий момент правоохранители. По данным СМИ, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. «По данному факту следователи проводят проверку», — рассказал источник.