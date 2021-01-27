Синоптики рассказали о температурных аномалиях в январе в Ростове

Она отмечает, что в Ростове в первой декаде января температура была выше нормы на 5,5 °C, а осадков выпало 119% от декадной нормы. «В прошлом году температура воздуха в Ростове была выше декадной нормы на 3,5 °C, хотя осадков выпало вполовину меньше от нормы», — сообщает Виктория Антоненко.