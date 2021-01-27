Синоптики рассказали о температурных аномалиях в январе в Ростове

Posted 27 января 2021, 11:05
Published 27 января 2021, 11:05
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Она отмечает, что в Ростове в первой декаде января температура была выше нормы на 5,5 °C, а осадков выпало 119% от декадной нормы. «В прошлом году температура воздуха в Ростове была выше декадной нормы на 3,5 °C, хотя осадков выпало вполовину меньше от нормы», — сообщает Виктория Антоненко.
Вторая декада января 2021 года выдалась на редкость холодная. Средняя температура воздуха была ниже на 0,9°C. «И если сравнивать вторую часть декады января, то в этом году она холоднее», — отметила Антоненко.
От глубоких прогнозов специалисты Ростовского Гидрометцентра воздерживаются, но, предполагают, что в среднем осадков в Ростовской области за январь будет гораздо больше, чем в этом же месяце 2020 года.