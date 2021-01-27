rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2021, 11:05

Published 27 января 2021, 11:05

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

погода

Синоптики рассказали о температурных аномалиях в январе в Ростове

27 января 2021, 11:05
Фото: Медиахолдинг1Mi. погода
Сюжет
Эксклюзив
Температура в первой декаде января в Ростове была выше нормы на 5,5 °C, сообщает RostovGazeta заместитель начальника ростовского Гидрометцентра Виктория Антоненко.

Она отмечает, что в Ростове в первой декаде января температура была выше нормы на 5,5 °C, а осадков выпало 119% от декадной нормы. «В прошлом году температура воздуха в Ростове была выше декадной нормы на 3,5 °C, хотя осадков выпало вполовину меньше от нормы», — сообщает Виктория Антоненко.

Вторая декада января 2021 года выдалась на редкость холодная. Средняя температура воздуха была ниже на 0,9°C. «И если сравнивать вторую часть декады января, то в этом году она холоднее», — отметила Антоненко.

От глубоких прогнозов специалисты Ростовского Гидрометцентра воздерживаются, но, предполагают, что в среднем осадков в Ростовской области за январь будет гораздо больше, чем в этом же месяце 2020 года.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет ростовчан до конца января.

Материалы по теме
В Гидрометцентре сообщили о завершении пожароопасного сезона в РоссииВ Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет ростовчан
#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика