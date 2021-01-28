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Казаки 10 лет собирали деньги на спортивный центр в Ростовской области

28 января 2021, 10:29
Фото: donland.ru
В хуторе Александровка состоялось открытие спортивно-культурного центра «Атаман», сообщили в правительстве Ростовской области.

Площадь двухэтажного здания превышает 400 квадратных метров. Здесь есть актовый и спортивный залы, раздевалки, помещения для кружковых занятий.

Центр построили на деньги, которые казаки собирали с 2011 года. Всего на реализацию проекта потратили восемь миллионов рублей.

Для местных жителей заработают секции по волейболу, мини-футболу, баскетболу, казачьим единоборствам. Тренерами и наставниками станут казаки Аксайского юрта.

Всего в хуторе проживает 176 детей и подростков, а общая численность населения — около 1,5 тысячи человек. Напомним, что не менее 113 спортобъектов построят в Ростовской области до 2025 года.

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