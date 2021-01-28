Казаки 10 лет собирали деньги на спортивный центр в Ростовской области

Площадь двухэтажного здания превышает 400 квадратных метров. Здесь есть актовый и спортивный залы, раздевалки, помещения для кружковых занятий.
Центр построили на деньги, которые казаки собирали с 2011 года. Всего на реализацию проекта потратили восемь миллионов рублей.
Для местных жителей заработают секции по волейболу, мини-футболу, баскетболу, казачьим единоборствам. Тренерами и наставниками станут казаки Аксайского юрта.
Всего в хуторе проживает 176 детей и подростков, а общая численность населения — около 1,5 тысячи человек. Напомним, что не менее 113 спортобъектов построят в Ростовской области до 2025 года.