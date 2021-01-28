Ковидный госпиталь на 100 коек откроют в Новошахтинске

Госпиталь откроют за базе Центральной городской больницы, он заработает с февраля. Всего предусмотрят 100 мест для пациентов.
Губернатор Василий Голубев распорядился выделить 52 миллиона рублей на покупку медицинского оборудования. Деньги пойдут на приобретение увлажнителей кислорода, пульсоксиметров, концентраторов кислорода, аппаратов ИВЛ.
«При необходимости в этом году могут открыть ковидный госпиталь на базе областного госпиталя ветеранов войн. Тогда область получит дополнительные 150 коек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в началу февраля число мест для заболевших вырастет до 3681. Это составит 138% от норматива, утвержденного Минздравом России.