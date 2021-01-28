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Ростовчанка Костенко оправдалась за старомодные колготки

28 января 2021, 07:21
Фото: instagram.com/kostenko.94
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону ответила на обвинения, что она носит старомодные колготки, говорится на ее странице в Instagram.

Ростовчанка надела на день рождения платье и телесные матовые колготки. Один из подписчиков назвал это «прошлым веком» и заявил, что стоило от них отказаться.

Еще одна подписчица написала, что нужно было надевать колготки 40 ден, а не 60. Костенко ответила, что часто женщины в погоне за красотой забывают о здоровье.

«Раньше я думала, что ничего не будет, если я не накину верхнюю одежду на улице, пока не получила однажды острое воспаление. Скажу так, от боли, чуть коньки не отбросила», — заявила девушка.

Она добавила, что красота заключается в здоровье и попросила всех одеваться теплее. Ранее Instagram начал блокировать публикации Костенко.

#Желтые новости
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