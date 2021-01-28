Ростовчанка Костенко оправдалась за старомодные колготки

Ростовчанка надела на день рождения платье и телесные матовые колготки. Один из подписчиков назвал это «прошлым веком» и заявил, что стоило от них отказаться.
Еще одна подписчица написала, что нужно было надевать колготки 40 ден, а не 60. Костенко ответила, что часто женщины в погоне за красотой забывают о здоровье.
«Раньше я думала, что ничего не будет, если я не накину верхнюю одежду на улице, пока не получила однажды острое воспаление. Скажу так, от боли, чуть коньки не отбросила», — заявила девушка.
Она добавила, что красота заключается в здоровье и попросила всех одеваться теплее. Ранее Instagram начал блокировать публикации Костенко.