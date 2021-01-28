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Posted 28 января 2021, 06:31

Published 28 января 2021, 06:31

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Центр подготовки футболистов появится на левом берегу Дона в Ростове

Центр подготовки футболистов появится на левом берегу Дона в Ростове

28 января 2021, 06:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Футбольный клуб "Ростов" получил земельный участок для строительства тренировочной базы, сообщил министр спорта Самвел Аракелян на заседании правительства Ростовской области.

Под центр подготовки футболистов без проведения торгов выделили участок площадью 22 гектара, построить базу планируют к 2026 году. Стоимость проекта 1,7 миллиарда рублей, в ходе строительства на участке возведут 23 объекта, в том числе восемь футбольных полей с подогревом.

Кроме того, до 2025 года в Ростовской области построят не менее 113 спортивных объектов. Инвестиции в спортивную инфраструктур в ближайшие два года составят 5,8 миллиарда рублей.

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