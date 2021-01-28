Центр подготовки футболистов появится на левом берегу Дона в Ростове

Posted 28 января 2021, 06:31
Published 28 января 2021, 06:31
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Под центр подготовки футболистов без проведения торгов выделили участок площадью 22 гектара, построить базу планируют к 2026 году. Стоимость проекта 1,7 миллиарда рублей, в ходе строительства на участке возведут 23 объекта, в том числе восемь футбольных полей с подогревом.
Кроме того, до 2025 года в Ростовской области построят не менее 113 спортивных объектов. Инвестиции в спортивную инфраструктур в ближайшие два года составят 5,8 миллиарда рублей.