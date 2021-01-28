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Posted 28 января 2021, 10:05

Published 28 января 2021, 10:05

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Задержанную перед незаконным митингом активистку выпустили из СИЗО в Ростове

Задержанную перед незаконным митингом активистку выпустили из СИЗО в Ростове

28 января 2021, 10:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону из-под стражи выпустили активистку Татьяну Спорышеву, которую задержали перед несанкционированным митингом, сообщает Donday.

Напомним, шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального состоялось 23 января. Перед этим задержали Спорышеву, которая в 4 утра шла по проспекту 40-летия Победы.

Девушка заявила, что пыталась сбежать от правоохранителей, но не получилось. Ее отвезли в Пролетарский районный суд и арестовали на пять суток. Активистке вменяли мелкое хулиганство.

«В четверг ее выпустили из спецприемника на Береговой. Она намерена поехать в суд, чтобы подать аппелляцию», — заявила девушка.

Напомним, что также были арестованы сотрудницы местного штаба Навального Ксения Середкина и Валерия Дзбоева.

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