Задержанную перед незаконным митингом активистку выпустили из СИЗО в Ростове

Posted 28 января 2021, 10:05
Published 28 января 2021, 10:05
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Напомним, шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального состоялось 23 января. Перед этим задержали Спорышеву, которая в 4 утра шла по проспекту 40-летия Победы.
Девушка заявила, что пыталась сбежать от правоохранителей, но не получилось. Ее отвезли в Пролетарский районный суд и арестовали на пять суток. Активистке вменяли мелкое хулиганство.
«В четверг ее выпустили из спецприемника на Береговой. Она намерена поехать в суд, чтобы подать аппелляцию», — заявила девушка.
Напомним, что также были арестованы сотрудницы местного штаба Навального Ксения Середкина и Валерия Дзбоева.