Российские пенсионеры недополучили огромные суммы

Posted 29 января 2021, 08:40
Published 29 января 2021, 08:40
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Напомним, что для работающих пенсионеров индексацию отменили пять лет назад. У тех, кто не работает, есть индексация, но не в полном объеме.
«Недоплата составляет 8% от пенсии. Дело в том, что в 2016 году индексация составила 4% вместо 12,8%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что каждый месяц последние пять лет пожилые люди недополучали 1100 рублей. Всего в стране числятся около девяти миллионов работающих пенсионеров.
«Работающим пенсионерам недоплатили 179 тысяч. А неработающим — 66 тысяч», — пишет издание. Напомним, что в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсионных выплат.