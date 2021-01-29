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Posted 29 января 2021, 08:40

Published 29 января 2021, 08:40

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Российские пенсионеры недополучили огромные суммы

Российские пенсионеры недополучили огромные суммы

29 января 2021, 08:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России подсчитали, сколько денег недополучили люди на пенсии, которые продолжают работать, пишет ФАН.

Напомним, что для работающих пенсионеров индексацию отменили пять лет назад. У тех, кто не работает, есть индексация, но не в полном объеме.

«Недоплата составляет 8% от пенсии. Дело в том, что в 2016 году индексация составила 4% вместо 12,8%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что каждый месяц последние пять лет пожилые люди недополучали 1100 рублей. Всего в стране числятся около девяти миллионов работающих пенсионеров.

«Работающим пенсионерам недоплатили 179 тысяч. А неработающим — 66 тысяч», — пишет издание. Напомним, что в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсионных выплат.

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