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Свыше 430 млн рублей потратят на строительство четырех дорог в Ростове

29 января 2021, 07:33
Фото: donland.ru
Ростов-на-Дону из федерального бюджета получит 430,8 миллиона рублей на строительство четырех дорог, проинформировали в областном правительстве.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В текущем году появятся дороги в микрорайонах № 5 и № 8 жилого района Левенцовского.

Речь идет об участках улиц Еляна, Жданова, Ткачева и Еременко. Деньги на работы перечислит федеральный центр.

«Эта инфраструктура позволит избавиться от проблемы транспортной доступности в Левенцовке», — заявил глава Минстроя области Сергей Куц.

Ранее стало известно, что около 80 миллионов рублей потратят на ремонт участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

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