Свыше 430 млн рублей потратят на строительство четырех дорог в Ростове

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В текущем году появятся дороги в микрорайонах № 5 и № 8 жилого района Левенцовского.
Речь идет об участках улиц Еляна, Жданова, Ткачева и Еременко. Деньги на работы перечислит федеральный центр.
«Эта инфраструктура позволит избавиться от проблемы транспортной доступности в Левенцовке», — заявил глава Минстроя области Сергей Куц.
Ранее стало известно, что около 80 миллионов рублей потратят на ремонт участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.