Уборку проведут на центральных улицах Ростова 31 января

Posted 29 января 2021, 07:15
Published 29 января 2021, 07:15
Modified 11 сентября 2022, 15:34
Updated 11 сентября 2022, 15:34
«Будут вестись плановые работы по санитарному содержанию, подметание, патрульная уборка, уборка урн», — сообщают «Аргументы и Факты».
Информации о том, какие именно улицы планируют убирать и сколько техники и людей привлекать, пока нет.
Ранее в ночные часы 28 января и утренние часы 29 января на территории города проведена превентивная обработка противогололедными материалами особо опасных участков: мостовых сооружений, путепроводов, спусков и подъемов.
Всего было задействовано 97 единиц техники, в том числе 45 комбинированных дорожных машин, применено 173 тонн противогололедных материалов.