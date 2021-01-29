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Posted 29 января 2021, 07:15

Published 29 января 2021, 07:15

Modified 11 сентября 2022, 15:34

Updated 11 сентября 2022, 15:34

Уборку проведут на центральных улицах Ростова 31 января

Уборку проведут на центральных улицах Ростова 31 января

29 января 2021, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на 31 января запланировали плановую уборку центральных улиц.

«Будут вестись плановые работы по санитарному содержанию, подметание, патрульная уборка, уборка урн», — сообщают «Аргументы и Факты».

Информации о том, какие именно улицы планируют убирать и сколько техники и людей привлекать, пока нет.

Ранее в ночные часы 28 января и утренние часы 29 января на территории города проведена превентивная обработка противогололедными материалами особо опасных участков: мостовых сооружений, путепроводов, спусков и подъемов.

Всего было задействовано 97 единиц техники, в том числе 45 комбинированных дорожных машин, применено 173 тонн противогололедных материалов.

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