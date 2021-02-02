Аномально теплый февраль обещают жителям Ростовской области

Posted 2 февраля 2021, 07:00
Published 2 февраля 2021, 07:00
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Как пишет РИА «Новости», в последний месяц зимы в Ростовской области будет тепло и мокро, синоптики прогнозируют избыток осадков. Осадки начнутся уже с первой недели февраля и будут представлять собой и дождь, и мокрый снег.
Также ожидается заметное усиление ветра до 20 метров в секунду. Заморозков в феврале не ожидается, а дневная температура воздуха в южных районах достигнет +12 С.