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Posted 2 февраля 2021, 07:00

Published 2 февраля 2021, 07:00

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Аномально теплый февраль обещают жителям Ростовской области

Аномально теплый февраль обещают жителям Ростовской области

2 февраля 2021, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Значительно выше нормы будет средняя температура в Южном федеральном округе, в том числе и в Ростовской области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пишет РИА «Новости», в последний месяц зимы в Ростовской области будет тепло и мокро, синоптики прогнозируют избыток осадков. Осадки начнутся уже с первой недели февраля и будут представлять собой и дождь, и мокрый снег.

Также ожидается заметное усиление ветра до 20 метров в секунду. Заморозков в феврале не ожидается, а дневная температура воздуха в южных районах достигнет +12 С.

Напомним, ГУ МЧС предупредило жителей Ростовской области, что в феврале в регионе резко потеплеет.

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