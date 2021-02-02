Фельдшеры в Ростовской области начали увольняться, не дождавшись подъемных выплат

По словам народного избранника, около месяца назад он начал разбираться в истории с выплатами фельдшерам в селе Самарское. Специалистам отказали в выплате подъемных по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Косинов отметил, что глава региона услышал, дал поручение, а затем депутат получил ответ на свой запрос из министерства здравоохранения. А два фельдшера, не дождавшись выплат, уволились и переехали в Краснодарский край, где нет проблем с выплатами.
В тексте ответа из Минздрава говорится, что до 2018 года по программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» деньги выплачивались в порядке очередности, по факту прибытия на работу. А затем российские власти эту схему поменяли в 2018-м правительство РФ схему значительно усложнило. Теперь 87% выплаты предоставляет федеральный бюджет, а еще 13% — регион. А право на подъемные выплаты имеют только специалисты, принятые на вакансии из специального реестра. И ни одна из врачебных и фельдшерских должностей ЦРБ Азовского района в этот реестр не попала из-за маленькой квоты.
«На всех уровнях заявляем, что врачей нет, находим, а потом говорим: „Извините, квоты нет“. Бред какой то», — отметил депутат.