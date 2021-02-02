Фельдшеры в Ростовской области начали увольняться, не дождавшись подъемных выплат

В тексте ответа из Минздрава говорится, что до 2018 года по программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» деньги выплачивались в порядке очередности, по факту прибытия на работу. А затем российские власти эту схему поменяли в 2018-м правительство РФ схему значительно усложнило. Теперь 87% выплаты предоставляет федеральный бюджет, а еще 13% — регион. А право на подъемные выплаты имеют только специалисты, принятые на вакансии из специального реестра. И ни одна из врачебных и фельдшерских должностей ЦРБ Азовского района в этот реестр не попала из-за маленькой квоты.