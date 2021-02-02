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Фельдшеры в Ростовской области начали увольняться, не дождавшись подъемных выплат

2 февраля 2021, 16:43
Фото: pixabay.com
В Азовском районе Ростовской области в селе Самарское уволились два фельдшера и переехали в Краснодарский край из-за отказа в обещанных выплатах по программе «Земский фельдшер», об этом сообщил депутат ЗС РО Сергей Косинов.

По словам народного избранника, около месяца назад он начал разбираться в истории с выплатами фельдшерам в селе Самарское. Специалистам отказали в выплате подъемных по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Косинов отметил, что глава региона услышал, дал поручение, а затем депутат получил ответ на свой запрос из министерства здравоохранения. А два фельдшера, не дождавшись выплат, уволились и переехали в Краснодарский край, где нет проблем с выплатами.

В тексте ответа из Минздрава говорится, что до 2018 года по программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» деньги выплачивались в порядке очередности, по факту прибытия на работу. А затем российские власти эту схему поменяли в 2018-м правительство РФ схему значительно усложнило. Теперь 87% выплаты предоставляет федеральный бюджет, а еще 13% — регион. А право на подъемные выплаты имеют только специалисты, принятые на вакансии из специального реестра. И ни одна из врачебных и фельдшерских должностей ЦРБ Азовского района в этот реестр не попала из-за маленькой квоты.

«На всех уровнях заявляем, что врачей нет, находим, а потом говорим: „Извините, квоты нет“. Бред какой то», — отметил депутат.

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