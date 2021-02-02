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Posted 2 февраля 2021, 13:54

Published 2 февраля 2021, 13:54

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Лишать премий за невыполнение норм по тестам на ковид предложили в Ростовской области

Лишать премий за невыполнение норм по тестам на ковид предложили в Ростовской области

2 февраля 2021, 13:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил лишать премий глав муниципальных образований, которые не выполняют нормы по тестированию на коронавирус, об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба.

Евгений Ковалев обратился к губернатору Василию Голубеву с просьбой повлиять на глав и главврачей тех территорий, на которых не выполняются нормативы по тестированию населения на наличие коронавируса.

Он отметил, что к выходным охват населения тестами снижается. При этом в регионе отмечаются резкие колебания. Минимальные показатели были зафиксированы в Советском и Морозовском районах, а максимальные — в Ростове и в Азове.

Пять территорий не выполнили норматив по охвату населения тестированием. Среди них Волгодонск, Зимовниковский, Куйбышевский, Октябрьский и Цимлянский районы. В числе аутсайдеров, не выполняющих норму 100 анализов на 100 тысяч населения по итогам трех недель, Ковалев назвал Азовский, Волгодонской, Заветинский, Каменский, Кашарский, Красносулинский, Чертковский районы и город Новочеркасск.

Глава Роспотребнадзора в связи с этим предложил депремировать глав и главных врачей, которые упорно не выполняют эти показатели.

На сегодняшний день в регионе было зарегистрировано 64437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 54152 местных жителя. Жертвами инфекции стали 2677 пациентов.

#Общество#Коронавирус#Новости
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