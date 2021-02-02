Лишать премий за невыполнение норм по тестам на ковид предложили в Ростовской области

Posted 2 февраля 2021, 13:54
Published 2 февраля 2021, 13:54
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
Евгений Ковалев обратился к губернатору Василию Голубеву с просьбой повлиять на глав и главврачей тех территорий, на которых не выполняются нормативы по тестированию населения на наличие коронавируса.
Он отметил, что к выходным охват населения тестами снижается. При этом в регионе отмечаются резкие колебания. Минимальные показатели были зафиксированы в Советском и Морозовском районах, а максимальные — в Ростове и в Азове.
Пять территорий не выполнили норматив по охвату населения тестированием. Среди них Волгодонск, Зимовниковский, Куйбышевский, Октябрьский и Цимлянский районы. В числе аутсайдеров, не выполняющих норму 100 анализов на 100 тысяч населения по итогам трех недель, Ковалев назвал Азовский, Волгодонской, Заветинский, Каменский, Кашарский, Красносулинский, Чертковский районы и город Новочеркасск.
Глава Роспотребнадзора в связи с этим предложил депремировать глав и главных врачей, которые упорно не выполняют эти показатели.
На сегодняшний день в регионе было зарегистрировано 64437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 54152 местных жителя. Жертвами инфекции стали 2677 пациентов.