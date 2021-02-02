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Магазины наказали в Ростовской области за незащищенность от коронавируса

2 февраля 2021, 10:09
Фото: donland.ru
В Ростовской области привлекли к ответственности несколько организаций за игнорирование мер профилактики коронавируса, сообщили в правительстве региона.

За неделю проверили около 585 компаний, в том числе в Ростове, Азове и Батайске. Всего завели 12 дел об административных правонарушениях. В магазинах «Колбасы и сыр», «Текстиль» и сервис-центре MObiRem продавцы не надевали маски. В «Чайной» работала танцевальная площадка.

Масочный режим игнорировали в Батайске в магазинах «Золотой колос» и «Сантехника». В этих случаях также составили протоколы.

Фото: donland.ru

Отмечается, что рейды будут продолжены в дальнейшем. Ранее стало известно, когда отменят коронавирусные ограничения в Ростовской области.

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