Магазины наказали в Ростовской области за незащищенность от коронавируса

За неделю проверили около 585 компаний, в том числе в Ростове, Азове и Батайске. Всего завели 12 дел об административных правонарушениях. В магазинах «Колбасы и сыр», «Текстиль» и сервис-центре MObiRem продавцы не надевали маски. В «Чайной» работала танцевальная площадка.