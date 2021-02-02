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Строить социальные объекты по концессии решили в Ростове

2 февраля 2021, 07:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Список объектов, в отношении которых в 2021 году планируют заключить концессионные соглашения, опубликовала администрация Ростова-на-Дону.

В частности, участок по адресу 1-я Благотворная, 2 в Ворошиловском районе отдают под строительство стадиона, землю по адресу Бодрая, 123 — под парк, а на Космонавтов, 20-22 должна появиться детская музыкальная школа.

В Северном жилом массиве нужны два детских сада, а на участках ниже улицы Ажурной и Космической объекты для туризма и отдыха.

На территории 5-го микрорайона Левенцовский в рамках концессии планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, на проспекте Солженицына, 14/36 — объект для культурно-массовой работы.

Водноспортивный оздоровительный комплекс предполагается построить на Желябова, 16. Также в концессию отдают парк имени Вити Черевичкина, но не для строительства, а для благоустройства.

Кроме того, концессионное соглашение могут заключить и по парку «Дружба».

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#Новости#Экономика
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