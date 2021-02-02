Власти Ростовской области опасаются вспышек коронавируса после акций протеста

По словам заместителя губернатора региона Михаила Корнеева, дополнительным фактором риска ухудшения эпидемиологической обстановки по городу Ростову-на-Дону являются проведенные 23 и 31 января шествия. «Как мы предполагаем, компактное нахождение людей в одном месте, отсутствие санитарного расстояния, масок может сказаться на статистике заболеваемости не в лучшую сторону, — сообщил он.