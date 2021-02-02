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Posted 2 февраля 2021, 13:21

Published 2 февраля 2021, 13:21

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Власти Ростовской области опасаются вспышек коронавируса после акций протеста

Власти Ростовской области опасаются вспышек коронавируса после акций протеста

2 февраля 2021, 13:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области ожидают роста числа заболевших коронавирусом после проведения несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, говорилось на заседании оперативного штаба региона.

По словам заместителя губернатора региона Михаила Корнеева, дополнительным фактором риска ухудшения эпидемиологической обстановки по городу Ростову-на-Дону являются проведенные 23 и 31 января шествия. «Как мы предполагаем, компактное нахождение людей в одном месте, отсутствие санитарного расстояния, масок может сказаться на статистике заболеваемости не в лучшую сторону, — сообщил он.

Корнеев также высоко оценил работу органов правопорядка в эти дни. «Полиция в непростых условиях продолжала работу, в том числе по обеспечению санитарных норм, велась профилактическая беседа с участниками массовых мероприятий, составлено около 300 протоколов об административных правонарушениях», — доложил замгубернатора.

Ранее стало известно, что на 2 февраля в Ростовской области было зарегистрировано 64437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 54152 местных жителя. Жертвами инфекции стали 2677 пациентов.

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