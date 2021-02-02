Жителей Ростова предупредили о тумане в ближайшие дни

«В условиях ограниченной видимости необходимо следить за соблюдением скоростного режима и дистанции. Не стоит забывать о ремнях безопасности», — сказано в сообщении. Отмечается, что нужно использовать противотуманные фары. Пешеходам следует переходить дорогу только по переходу.