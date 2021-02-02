rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2021, 09:50

Published 2 февраля 2021, 09:50

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Жителей Ростова предупредили о тумане в ближайшие дни

Жителей Ростова предупредили о тумане в ближайшие дни

2 февраля 2021, 09:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня будет сохраняться туманная погода, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Предупреждение распространяется на среду и четверг, туманная погода ожидается ночью и утром. Согласно статистике, в таких условиях увеличивается количество автоаварий из-за снижения видимости.

«В условиях ограниченной видимости необходимо следить за соблюдением скоростного режима и дистанции. Не стоит забывать о ремнях безопасности», — сказано в сообщении. Отмечается, что нужно использовать противотуманные фары. Пешеходам следует переходить дорогу только по переходу.

Ранее более 60 происшествий случилось в Ростове из-за урагана.

Материалы по теме
Военные подготовились к ликвидации последствий непогоды на Юге РоссииБолее 500 машин устраняли последствия непогоды в Ростовской области
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика