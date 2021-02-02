Жителей Ростова предупредили о тумане в ближайшие дни

Posted 2 февраля 2021, 09:50
Published 2 февраля 2021, 09:50
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Предупреждение распространяется на среду и четверг, туманная погода ожидается ночью и утром. Согласно статистике, в таких условиях увеличивается количество автоаварий из-за снижения видимости.
«В условиях ограниченной видимости необходимо следить за соблюдением скоростного режима и дистанции. Не стоит забывать о ремнях безопасности», — сказано в сообщении. Отмечается, что нужно использовать противотуманные фары. Пешеходам следует переходить дорогу только по переходу.