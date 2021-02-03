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Инвестиционная компания обманула жителей Ростова на 250 млн руб

3 февраля 2021, 05:50
Фото: pixabay
Сотрудники «Межрегиональной Лизинговой Компании» собирали с жителей Ростова-на-Дону деньги и не возвращали, сообщили в региональной прокуратуре.

Офис компании с 2019 по 2020 годы располагался на улице Красноармейской. Сотрудники собирали с населения деньги под предлогом привлечения инвестиций.

«Дивиденды никому не выплачивали и деньги не возвращали. Всего размер ущерба превысил 250 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Через некоторое время офис закрылся, а сотрудники сбежали с деньгами. По факту мошенничества звели уголовное дело.

Сейчас устанавливаются лица, которые вложили средства в компанию. Ранее в Ростовской области появились мошенники, «продающие» вакцину от коронавируса.

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