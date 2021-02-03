Инвестиционная компания обманула жителей Ростова на 250 млн руб

Офис компании с 2019 по 2020 годы располагался на улице Красноармейской. Сотрудники собирали с населения деньги под предлогом привлечения инвестиций.
«Дивиденды никому не выплачивали и деньги не возвращали. Всего размер ущерба превысил 250 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Через некоторое время офис закрылся, а сотрудники сбежали с деньгами. По факту мошенничества звели уголовное дело.
Сейчас устанавливаются лица, которые вложили средства в компанию. Ранее в Ростовской области появились мошенники, «продающие» вакцину от коронавируса.