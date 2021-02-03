Ростовчане не поверили во вспышку коронавируса после незаконного шествия

Замглавы региона Михаил Корнеев ранее сообщил, что после акций 23 и 31 января число заболевших резко вырастет. По его словам, участники не соблюдали меры профилактики. Он добавил, что полиция в этих условиях продолжала работу по обеспечению санитарных норм.
Многие ростовчане не поверили, что действительно будет вспышка заболеваемости. «Да, до этого было 385 человек, после — стало 373 человека. Кошмар, эпидемия», — заявил один из горожан.
Также ростовчане напомнили об очередях в магазинах и на остановках. «В маршрутках битком катаемся год и нормально все. А тут будет вспышка…», — заявила одна из местных жительниц.
Некоторые призвали соблюдать меры профилактики коронавируса.