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Ростовчане не поверили во вспышку коронавируса после незаконного шествия

3 февраля 2021, 06:34
Фото: pexels.com
Жители Ростова-на-Дону не поверили появившейся информации о возможной вспышке коронавируса после незаконных акций в поддержку Алексея Навального, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы региона Михаил Корнеев ранее сообщил, что после акций 23 и 31 января число заболевших резко вырастет. По его словам, участники не соблюдали меры профилактики. Он добавил, что полиция в этих условиях продолжала работу по обеспечению санитарных норм.

Многие ростовчане не поверили, что действительно будет вспышка заболеваемости. «Да, до этого было 385 человек, после — стало 373 человека. Кошмар, эпидемия», — заявил один из горожан.

Также ростовчане напомнили об очередях в магазинах и на остановках. «В маршрутках битком катаемся год и нормально все. А тут будет вспышка…», — заявила одна из местных жительниц.

Некоторые призвали соблюдать меры профилактики коронавируса.

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