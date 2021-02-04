Сильный дождь ожидается в Ростове в четверг

В ночь на пятницу в Ростове сильный дождь, температура воздуха опустится до +4 С, ветер усилится до шести метров в секунду. 5 февраля ожидается резкое похолодание, температура воздуха днем не поднимется выше +5 С, а в ночь на субботу синоптики обещают заморозки до -5 С и снег.