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Posted 4 февраля 2021, 06:43

Published 4 февраля 2021, 06:43

Modified 18 сентября 2022, 11:23

Updated 18 сентября 2022, 11:23

Сильный дождь ожидается в Ростове в четверг

Сильный дождь ожидается в Ростове в четверг

4 февраля 2021, 06:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону 4 февраля ожидается пасмурная дождливая погода, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем в четверг в городе пасмурно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха около +10 С, ветер юго-западный пять метров в секунду. В отдельных районах Ростовской области утром и до обеда возможен туман, днем воздух прогреется до +5…+10 С.

В ночь на пятницу в Ростове сильный дождь, температура воздуха опустится до +4 С, ветер усилится до шести метров в секунду. 5 февраля ожидается резкое похолодание, температура воздуха днем не поднимется выше +5 С, а в ночь на субботу синоптики обещают заморозки до -5 С и снег.

Выходные будут морозными, даже днем столбик термометра будет держаться на отметке в -1 С.

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#Общество#Новости
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