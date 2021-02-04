Сильный дождь ожидается в Ростове в четверг

Posted 4 февраля 2021, 06:43
Published 4 февраля 2021, 06:43
Modified 18 сентября 2022, 11:23
Updated 18 сентября 2022, 11:23
Днем в четверг в городе пасмурно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха около +10 С, ветер юго-западный пять метров в секунду. В отдельных районах Ростовской области утром и до обеда возможен туман, днем воздух прогреется до +5…+10 С.
В ночь на пятницу в Ростове сильный дождь, температура воздуха опустится до +4 С, ветер усилится до шести метров в секунду. 5 февраля ожидается резкое похолодание, температура воздуха днем не поднимется выше +5 С, а в ночь на субботу синоптики обещают заморозки до -5 С и снег.
Выходные будут морозными, даже днем столбик термометра будет держаться на отметке в -1 С.