Бесплатными квартирами хотят завлечь медиков в Ростове

Posted 5 февраля 2021, 11:41
Published 5 февраля 2021, 11:41
Modified 18 сентября 2022, 11:24
Updated 18 сентября 2022, 11:24
Появилась инициатива расширить перечень медиков, которые могут претендовать на бесплатные квартиры. Сейчас право на это имеют терапевты, педиатры и врачи скорой, всего в минувшем году им выдали 50 помещений.
«Нам необходимо решить вопрос с дефицитом кадров других категорий медиков. Сейчас в городе существует нехватка 50 водителей скорой и 300 сотрудников среди среднего медицинского персонала», — пишет Donnews со ссылкой на слова Мельниковой.
Она добавила, что есть предложение выдавать служебное жилье. Этот вопрос будет рассмотрен в феврале.
Управление попросили обосновать необходимость выдачи квартир. Ранее Ростовская область ощутила дефицит кадров из-за оттока мигрантов.