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Posted 5 февраля 2021, 11:41

Published 5 февраля 2021, 11:41

Modified 18 сентября 2022, 11:24

Updated 18 сентября 2022, 11:24

Бесплатными квартирами хотят завлечь медиков в Ростове

Бесплатными квартирами хотят завлечь медиков в Ростове

5 февраля 2021, 11:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону придумали новый способ завлечь на работу фельдшеров и водителей скорой, сообщила представитель управления здравоохранения города Ольга Мельникова.

Появилась инициатива расширить перечень медиков, которые могут претендовать на бесплатные квартиры. Сейчас право на это имеют терапевты, педиатры и врачи скорой, всего в минувшем году им выдали 50 помещений.

«Нам необходимо решить вопрос с дефицитом кадров других категорий медиков. Сейчас в городе существует нехватка 50 водителей скорой и 300 сотрудников среди среднего медицинского персонала», — пишет Donnews со ссылкой на слова Мельниковой.

Она добавила, что есть предложение выдавать служебное жилье. Этот вопрос будет рассмотрен в феврале.

Управление попросили обосновать необходимость выдачи квартир. Ранее Ростовская область ощутила дефицит кадров из-за оттока мигрантов.

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