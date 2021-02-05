Десятки ростовских домов в пятницу останутся без света

Электричества не будет по улицам Лесозащитная, Архангельская, Днепропетровская, Богураева, Брестская, Брянская, Панфиловцев. Также это коснется переулков Иркутский, Астраханский, Одесский проезд, Керченский, Сочинский, Туапсинский.