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Десятки ростовских домов в пятницу останутся без света

5 февраля 2021, 05:05
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в пятницу запланированы массовые отключения света, которые затронут десятки домов, предупредили в «Донэнерго».

Электричества не будет по улицам Лесозащитная, Архангельская, Днепропетровская, Богураева, Брестская, Брянская, Панфиловцев. Также это коснется переулков Иркутский, Астраханский, Одесский проезд, Керченский, Сочинский, Туапсинский.

Свет выключат по улицам Максима Горького, Красноармейская, Паустовского, Предботаническая, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 1-я Пролетарская. Без электричества останутся улицы Кузнечная, Портовая, Циолковского, переулки Жлобинский, Молодогвардейский, Парниковый, Урицкого.

Ограничения введут на улицах Магнитогорская, Заводская, в переулках Пржевальского, Урицкого.

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