Почти 1 тыс рекламных конструкций снесли в Таганроге

Posted 5 февраля 2021, 11:48
Published 5 февраля 2021, 11:48
Modified 18 сентября 2022, 11:24
Updated 18 сентября 2022, 11:24
По его словам, работа по избавлению города от визуального шума ведется с 2017 года. С сентября 2020 года в городе снесли 52 такие конструкции, а в 2021 году планируется убрать еще 211.
Сити-менеджер также добавил, что с конца 2020 года были приостановлены все конкурсные процедуры по размещению рекламных конструкций. «Данная мера будет действовать до принятия общей концепции оформления города, прошедшей публичное обсуждение», — отметил Лисицкий.
Он также добавил, что власти ведут работу с собственниками зданий по приведению к единому формату фасадов и подсветки.
.Напомним, что в ходе своего инвестиционного послания в декабре 2020 года губернатор Василий Голубев сообщил о планах превратить Таганрог в туристический центр.