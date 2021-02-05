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Posted 5 февраля 2021, 11:48

Published 5 февраля 2021, 11:48

Modified 18 сентября 2022, 11:24

Updated 18 сентября 2022, 11:24

Почти 1 тыс рекламных конструкций снесли в Таганроге

Почти 1 тыс рекламных конструкций снесли в Таганроге

5 февраля 2021, 11:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Власти Таганрога снесли за три года 969 рекламных конструкций, сообщил глава администрации Андрей Лисицкий в ходе совещания с губернатором Василием Голубевым.

По его словам, работа по избавлению города от визуального шума ведется с 2017 года. С сентября 2020 года в городе снесли 52 такие конструкции, а в 2021 году планируется убрать еще 211.

Сити-менеджер также добавил, что с конца 2020 года были приостановлены все конкурсные процедуры по размещению рекламных конструкций. «Данная мера будет действовать до принятия общей концепции оформления города, прошедшей публичное обсуждение», — отметил Лисицкий.

Он также добавил, что власти ведут работу с собственниками зданий по приведению к единому формату фасадов и подсветки.

.Напомним, что в ходе своего инвестиционного послания в декабре 2020 года губернатор Василий Голубев сообщил о планах превратить Таганрог в туристический центр.

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