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Резкое похолодание до минус 10 градусов ожидается в Ростовской области

5 февраля 2021, 06:45
Фото: pixabay.com
Резкое похолодание и снег ожидаются в Ростовской области на выходных, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В пятницу, 5 февраля, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, утром возможен гололед. Температура воздуха днем +3…+8 С, но к вечеру с западных районов начнется похолодание.

В ночь на субботу в области столбик термометра опустится до -4…-8 С, днем 6 февраля в северных районах до -6 С и преимущественно без осадков, в Ростове -1…-3 С. Ближе к ночи начнется снег, а температура воздуха опустится до -6 С в Ростове и до -10 С по северу области.

В воскресенье днем также морозно, в Ростове около -3 С, в ночь на понедельник опять пойдет снег, который будет падать весь день 8 февраля.

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