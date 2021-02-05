Резкое похолодание до минус 10 градусов ожидается в Ростовской области

В ночь на субботу в области столбик термометра опустится до -4…-8 С, днем 6 февраля в северных районах до -6 С и преимущественно без осадков, в Ростове -1…-3 С. Ближе к ночи начнется снег, а температура воздуха опустится до -6 С в Ростове и до -10 С по северу области.