Резкое похолодание до минус 10 градусов ожидается в Ростовской области

В пятницу, 5 февраля, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, утром возможен гололед. Температура воздуха днем +3…+8 С, но к вечеру с западных районов начнется похолодание.
В ночь на субботу в области столбик термометра опустится до -4…-8 С, днем 6 февраля в северных районах до -6 С и преимущественно без осадков, в Ростове -1…-3 С. Ближе к ночи начнется снег, а температура воздуха опустится до -6 С в Ростове и до -10 С по северу области.
В воскресенье днем также морозно, в Ростове около -3 С, в ночь на понедельник опять пойдет снег, который будет падать весь день 8 февраля.