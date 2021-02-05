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Posted 5 февраля 2021, 14:41

Published 5 февраля 2021, 14:41

Modified 18 сентября 2022, 11:24

Updated 18 сентября 2022, 11:24

Ростовчанам рассказали, когда закончатся заморозки и туман

Ростовчанам рассказали, когда закончатся заморозки и туман

5 февраля 2021, 14:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни не стоит рассчитывать на теплую и ясную погоду, сообщает управление по делам ГО И ЧС города.

В выходные, 6 и 7 февраля, в ночное и утреннее время ожидаются туман и гололедица. Температура воздуха упает до минус шести градусов.

Чтобы избежать происшествий, водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать транспорт можно только на спецплощадках.

«Во время непогоды нужно использовать противотуманные фары. Пешеходам необходимо иметь светоотражающие элементы и переходить дорогу по переходу», — сказано в сообщении.

Ранее более 500 машин устраняли последствия непогоды в Ростовской области.

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#Общество#Новости
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