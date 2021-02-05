Ростовчанам рассказали, когда закончатся заморозки и туман

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни не стоит рассчитывать на теплую и ясную погоду, сообщает управление по делам ГО И ЧС города.

В выходные, 6 и 7 февраля, в ночное и утреннее время ожидаются туман и гололедица. Температура воздуха упает до минус шести градусов. Чтобы избежать происшествий, водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать транспорт можно только на спецплощадках. «Во время непогоды нужно использовать противотуманные фары. Пешеходам необходимо иметь светоотражающие элементы и переходить дорогу по переходу», — сказано в сообщении. Ранее более 500 машин устраняли последствия непогоды в Ростовской области. Материалы по теме Военные подготовились к ликвидации последствий непогоды на Юге России Более 500 машин устраняли последствия непогоды в Ростовской области