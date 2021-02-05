Ростовчанам рассказали, когда закончатся заморозки и туман

Posted 5 февраля 2021, 14:41
Published 5 февраля 2021, 14:41
Modified 18 сентября 2022, 11:24
Updated 18 сентября 2022, 11:24
В выходные, 6 и 7 февраля, в ночное и утреннее время ожидаются туман и гололедица. Температура воздуха упает до минус шести градусов.
Чтобы избежать происшествий, водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать транспорт можно только на спецплощадках.
«Во время непогоды нужно использовать противотуманные фары. Пешеходам необходимо иметь светоотражающие элементы и переходить дорогу по переходу», — сказано в сообщении.