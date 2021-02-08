Недолгими будут морозы в Ростове

В понедельник, 8 февраля, в городе днем -6 С и снег, ночью столбик термометра опустится до -7 С и так же будет идти снег. Днем 9 февраля резко потеплеет до +5 С и снег сменится дождем, ветер изменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью три метра в секунду.
В ночь на среду в Ростове +1 С и облачно, днем 10 февраля +7 С и дождь. Примерно такая же погода ожидается и в четверг, а в пятницу 12 февраля воздух прогреется до +13 С и будет идти дождь.
В выходные опять начнет холодать и к воскресенью в Ростов придут морозы до -2 С.