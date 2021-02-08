Недолгими будут морозы в Ростове

В понедельник, 8 февраля, в городе днем -6 С и снег, ночью столбик термометра опустится до -7 С и так же будет идти снег. Днем 9 февраля резко потеплеет до +5 С и снег сменится дождем, ветер изменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью три метра в секунду.