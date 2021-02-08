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Переулок Доломановский в Ростове отремонтируют до сентября

8 февраля 2021, 11:06
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону были предопределены сроки ремонта переулка Доломановского, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Ремонт участка переулка Доломановского от Текучева до Мельникова планируется начать в ближайшее время, после того, как Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры определится с подрядчиком и заключит с ним контракт.

На работы было выделено 14,4 миллиона рублей. И завершить ремонт по условиям контракта, потенциальный подрядчик обязан до 1 сентября 2021 года. Причем он должен будет предоставить гарантию на свои работы.

Победителя аукциона городские власти планируют выбрать после 11 марта 2021 года.

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