Переулок Доломановский в Ростове отремонтируют до сентября

Ремонт участка переулка Доломановского от Текучева до Мельникова планируется начать в ближайшее время, после того, как Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры определится с подрядчиком и заключит с ним контракт.
На работы было выделено 14,4 миллиона рублей. И завершить ремонт по условиям контракта, потенциальный подрядчик обязан до 1 сентября 2021 года. Причем он должен будет предоставить гарантию на свои работы.
Победителя аукциона городские власти планируют выбрать после 11 марта 2021 года.
Ранее стало известно, что в 2020 году в Ростовской области отремонтировали 647,3 километра дорог регионального, межмуниципального и местного значения.