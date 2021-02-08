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Ростовский профессор рассказала о признаках ослабленного иммунитета

8 февраля 2021, 11:17
Фото: rostgmu.ru
О признаках ослабленного иммунитета и способах его укрепления рассказала главный иммунолог-аллерголог Ростовской области, профессор Людмила Сизякина.

Как пояснила Сизякина в разговоре с «Российской газетой», о слабом иммунитете могут говорить частые респираторно-вирусные заболевания, такие как герпес, бронхит, а также постоянно появляющиеся различные фурункулы, гнойники.

Если у человека наблюдаются подобные явления, то для укрепления иммунитета необходимо есть побольше белковых продуктов, употреблять витамины и вести здоровый образ жизни. При этом в любом случае нужно посетить врача, чтобы выяснить, какой именно орган тела нарушает работу иммунитета.

Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала, когда в России отменят масочный режим.

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