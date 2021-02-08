Ростовский профессор рассказала о признаках ослабленного иммунитета

Как пояснила Сизякина в разговоре с «Российской газетой», о слабом иммунитете могут говорить частые респираторно-вирусные заболевания, такие как герпес, бронхит, а также постоянно появляющиеся различные фурункулы, гнойники.
Если у человека наблюдаются подобные явления, то для укрепления иммунитета необходимо есть побольше белковых продуктов, употреблять витамины и вести здоровый образ жизни. При этом в любом случае нужно посетить врача, чтобы выяснить, какой именно орган тела нарушает работу иммунитета.
Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала, когда в России отменят масочный режим.