Рыболовство не пострадало от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Сотрудники Федерального агентства по рыболовству уверены, что произошедшая в 2020 году экологическая катастрофа не оказала влияния на популяцию рыб. Об этом информируют «Новые известия».
Начальник отдела природных ресурсов Таймырского муниципального района Красноярского края Оксана Гондаренко сообщила, что утвержденные надзорным органом объемы вылова ценных пород рыб не сильно отличаются от прошлогодних. Объемы снизились всего на 2,25 тонны. Надо понимать, что сокращение квот временами случалось и ранее, несмотря на экологическую ситуацию.
В прошлом году члены Сибирского отделения Российской академии наук направили исследовательскую экспедицию, участники которой выясняли последствия разлива дизельного топлива. При изучении пробы воды выяснилось, что концентрация горючего не вышла за пределы фоновых значений и ниже предельно допустимой концентрации для водоемов, где происходит промышленный вылов рыбы. Ученые считают, что защиту озера и реки от серьезного загрязнения обеспечили боновые заграждения.
Еще члены научной экспедиции указали на хорошую способность микробиологической системы загрязненного участка самоочищаться. В воде не нашли увеличения числа бактерий. Это доказывает, что микрофлора озера смогла адаптироваться к нефтепродуктам и начала их разрушать.
По словам Гондаренко, рыбалка на Таймыре всегда была и остается самой важной и единственной отраслью хозяйственной деятельности местных жителей. Речь в том числе идет и о коренных малочисленных народах. Рыболовство обеспечивает их работой. Оно является залогом их благополучия, хорошего уровня жизни и социальной стабильности.
Отметим, что на данный момент «Норникель» приступил к выплате компенсаций коренному населению. На это топ-менеджеры корпорации направили более 175 миллионов рублей.