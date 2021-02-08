Рыболовство не пострадало от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

По словам Гондаренко, рыбалка на Таймыре всегда была и остается самой важной и единственной отраслью хозяйственной деятельности местных жителей. Речь в том числе идет и о коренных малочисленных народах. Рыболовство обеспечивает их работой. Оно является залогом их благополучия, хорошего уровня жизни и социальной стабильности.