Еще один пункт вакцинации от больницы № 20 открыли в Ростове

«В дополнение к двум пунктам вакцинации в нашем поликлиническом отделении мы открыли третий — в «Золотом Вавилоне», — рассказал Саркисян.
Кроме того, второй пункт вакцинации 9 февраля начнет работу в больнице № 7, здесь в дополнительном кабинете будут делать повторную прививку от коронавируса.
Записавшихся на прививку ростовчан приглашают по пять человек, чтобы не создавать очереди, перед вакцинацией пациенты заполняют анкету и проходят предварительно осмотр у терапевта. После осмотра у терапевта некоторые получают медотвод из-за головной боли или высокого давления, в таких случаях срок прививки переносят.
Напомним, на 8 февраля прививку от новой коронавирусной инфекции сделали свыше 21 тысячи жителей Ростовской области.