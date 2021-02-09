Еще один пункт вакцинации от больницы № 20 открыли в Ростове

Записавшихся на прививку ростовчан приглашают по пять человек, чтобы не создавать очереди, перед вакцинацией пациенты заполняют анкету и проходят предварительно осмотр у терапевта. После осмотра у терапевта некоторые получают медотвод из-за головной боли или высокого давления, в таких случаях срок прививки переносят.