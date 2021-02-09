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Еще один пункт вакцинации от больницы № 20 открыли в Ростове

9 февраля 2021, 09:09
Фото: rostov-gorod.ru
вакцинация
В Ростове-на-Дону появился еще один пункт вакцинации от коронавируса от городской больницы № 20, сообщил ее главврач Ваган Саркисян.

«В дополнение к двум пунктам вакцинации в нашем поликлиническом отделении мы открыли третий — в «Золотом Вавилоне», — рассказал Саркисян.

Кроме того, второй пункт вакцинации 9 февраля начнет работу в больнице № 7, здесь в дополнительном кабинете будут делать повторную прививку от коронавируса.

Записавшихся на прививку ростовчан приглашают по пять человек, чтобы не создавать очереди, перед вакцинацией пациенты заполняют анкету и проходят предварительно осмотр у терапевта. После осмотра у терапевта некоторые получают медотвод из-за головной боли или высокого давления, в таких случаях срок прививки переносят.

Напомним, на 8 февраля прививку от новой коронавирусной инфекции сделали свыше 21 тысячи жителей Ростовской области.

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