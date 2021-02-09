В инновационные проекты Ростовская область привлекла в 2020 году 266 млн рублей

На 2021 год у Агентства инноваций Ростовской области также амбициозные планы. Как отметил и. о. генерального директора АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Борис Свиридов, в наступившем году планируется немало изменений в сфере поддержки инновационно-активных компаний, физических лиц и производств в связи с объявленной в конце 2020 года масштабной реформой федеральных институтов развития.
Он отметил, что главная задача состоит в максимально оперативном информировании региональных инноваторов об обновлениях, чтобы они имели возможность использовать все введенные на федеральном и областном уровнях меры поддержки. «Очень важно, чтобы донские компании участвовали в мероприятиях нацпроекта по внедрению бережливого производства, в который агентство, как региональный институт развития, непосредственно вовлечено, — отметил он.
Ранее в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области заявили об аномальных инвестициях в экономику региона в 2020 году.