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В России за сутки сделали более 200 тысяч тестов на коронавирус
9 февраля 2021, 11:44
Фото: pixabay.com
В России за минувшие сутки провели 214 тысяч тестов на коронавирус.
Общее число сделанных в стране тестов превысило 105 миллионов,
передает
RT.
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