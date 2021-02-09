Жителя Шахт задержали за убийство пожилой матери

Происшествие случилось 30 января в квартире. Здесь 44-летний мужчина поссорился с 81-летней матерью, после чего избил ее.
«Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, но через несколько дней она скончалась. Ранее нападавший уже привлекался к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.
Фигуранта задержали и заключили его под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.
Максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Ранее ростовчанина осудили за убийство тещи и нападение на инвалида.