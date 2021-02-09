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Жителя Шахт задержали за убийство пожилой матери

9 февраля 2021, 05:01
Фото: pixabay
В Шахтах задержали местного жителя, который во время ссоры убил свою мать, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 30 января в квартире. Здесь 44-летний мужчина поссорился с 81-летней матерью, после чего избил ее.

«Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, но через несколько дней она скончалась. Ранее нападавший уже привлекался к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

Фигуранта задержали и заключили его под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.

Максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Ранее ростовчанина осудили за убийство тещи и нападение на инвалида.

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#Новости#Происшествия
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