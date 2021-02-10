Боевого офицера в Аксае оставили без имущества и средств к существованию

Айрапетов обратился в редакцию RostovGazeta и сообщил, что его лишили имущества и денег. Всю трудовую жизнь служил в ГРУ. 8 лет воевал в Чечне, имеет государственные награды.
«Но получив третье ранение и вторую контузию решил завязать с военной службой, и открыл мебельный бизнес. Мебельный салон на овощном рынке. Бизнес оформил на жену, для того, чтобы она зарабатывала себе на пенсию. И все было хорошо до тех пор, пока я не взял на работу дизайнера», — рассказывает Руслан Владимирович.
Он вспоминает, что с появлением нового дизайнера, работа мебельного бизнеса пошла не в нужном русле. И уже на первом заказе возникли проблемы.
«Заказчикам не понравился цвет фасадов. В итоге, они подали в суд на возмещение стоимости фасадов, и 60 тыс. стоимости преобразовались в 130 тыс.», — говорит Айрапетов.
Тогда он оценил ситуацию как случайную ошибку, ведь ошибаются, как известно, все.
«А потом в салон обратился священнослужитель города Аксая с женой Юлией. Они заказали кухонный гарнитур. По их просьбе, мы установили им кухонный гарнитур без фасадной части. По заказу клиента, фасадная часть должна быть из массива, и мы заказали ее в Майкопе, предстояло немного подождать. Тут же выяснилось, что на проекте не была отражена деревянная накладка. А ее тоже надо было заказывать заранее, и ожидать 30 дней, а потом еще и красить для того, чтобы она получилась в цвет фасадов», — поясняет Руслан Владимирович.
Владелец мебельного бизнеса обескуражен: пока ждали заказ, священнослужитель с женой обратились в суд.
«Стоимость кухонного гарнитура, плюс огромные штрафные санкции достигли 330 тыс. рублей. Мебельный салон пришлось закрыть, отдав, в качестве компенсации мебель и бытовую технику. Одновременно кто-то обворовал у меня малярный цех, оставив без оборудования», — говорит он.
Сегодня Руслан Владимирович с женой и тремя несовершеннолетними детьми остался без средств к существованию.
«Мы живем на съемной квартире, потому что стройвариант в Аксае не можем достроить — нет средств к существованию, — сообщает Айрапетов. — Сейчас хозяйка квартиры дала нам 7 дней на погашение долга за аренду, и я даже не знаю где брать такие деньги. Бизнес закрыт. Ночами таксую, за арендованную машину ежедневно плачу 1,5 тыс. рублей», — обратился в редакцию боевой офицер.