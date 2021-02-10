Боевого офицера в Аксае оставили без имущества и средств к существованию

«А потом в салон обратился священнослужитель города Аксая с женой Юлией. Они заказали кухонный гарнитур. По их просьбе, мы установили им кухонный гарнитур без фасадной части. По заказу клиента, фасадная часть должна быть из массива, и мы заказали ее в Майкопе, предстояло немного подождать. Тут же выяснилось, что на проекте не была отражена деревянная накладка. А ее тоже надо было заказывать заранее, и ожидать 30 дней, а потом еще и красить для того, чтобы она получилась в цвет фасадов», — поясняет Руслан Владимирович.