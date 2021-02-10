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Более 3 тыс жителей донского поселка обеспечат качественной водой по нацпроекту

10 февраля 2021, 07:57
Фото: donland.ru
В Ростовской области в рамках реализации нацпроекта качественной питьевой водой будут обеспечены жители поселка Овощного, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о нацпроекте «Жилье и городская среда», сейчас идут работы по модернизации на двух объектах водоснабжения. В поселке Овощном проходит реконструкция двух ниток подводящего водопровода. Длина каждой составляет 11,5 километра.

Кроме того, реконструкция проводится в селе Кагальник. Здесь длина водопроводов достигает 13,4 километра.

«Около 3,5 тысячи жителей поселка Овощного будут обеспечены качественной питьевой водой. Также это повысит надежность работы действующей системы водоснабжения села Кагальник», — заявил замглавы МинЖКХ региона Михаил Полухин.

Отмечается, что все мероприятия идут по графику. Завершить работы планируется до конца 2022 года. Ранее центр Ростова остался без воды из-за коммунальной аварии.

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