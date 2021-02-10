rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд в Ростовской области продлил конкурсное производство в «Агродоне»

10 февраля 2021, 10:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Арбитражный суд Ростовской области до 27 мая 2021 года продлил процедуру конкурсного производства в ООО «Агроком», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Так, суд рассмотрел отчет конкурсного управляющего обанкротившегося предприятия. Решение о продлении процедуры конкурсного производства связано с незавершенностью необходимых мероприятий в рамках банкротства предприятия.

В настоящее время конкурсный управляющий занимается реализацией имущества, ведет работу по взысканию дебиторской задолженности.

Как сообщает система СПАРК, ООО «Агродон» создали в 2008 году. Компанией единолично владел предприниматель Василий Бабаев, которому также принадлежали предприятия «Растдон» и «Суадон», также признанное банкротом. Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о признании «Агродона» банкротом в 2019 году. В качестве основного кредитора выступил Внешэкономбанк, который предъявил требования на 19,7 миллиарда рублей.

Материалы по теме
В Ростовской области распродали земельные участки обанкротившегося «Агродона»Суд не смог взыскать с экс-владельца «Агродона» 1 млрд рублей
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58