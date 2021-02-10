Суд в Ростовской области продлил конкурсное производство в «Агродоне»

Как сообщает система СПАРК, ООО «Агродон» создали в 2008 году. Компанией единолично владел предприниматель Василий Бабаев, которому также принадлежали предприятия «Растдон» и «Суадон», также признанное банкротом. Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о признании «Агродона» банкротом в 2019 году. В качестве основного кредитора выступил Внешэкономбанк, который предъявил требования на 19,7 миллиарда рублей.