Эксперт рассказал, почему в Ростовской области подорожают колбасные изделия

Posted 16 февраля 2021, 11:49
Published 16 февраля 2021, 11:49
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Рост цен в регионе на колбасу и сосиски депутат объясняет двумя факторами: ростом стоимости на электроэнергию и отсутствием сырья.
«Ни для кого не секрет, что основным сырьем для производства колбасы и сосисок является отнюдь не говядина и свинина, а курица. Не прекращающиеся вспышки птичьего гриппа приводят к уничтожению поголовья. Дефицит всегда провоцирует рост цены на сырье. Соответственно, ростовские производители колбасы самостоятельно не будут нести эти расходы, а, как и всегда, возложат их на плечи потребителей», — предполагает Юрий Нерсесян.
Он добавляет, что при таком стечении обстоятельств государство вряд ли сможет сдерживать рост цен на колбасные изделия.