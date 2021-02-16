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Posted 16 февраля 2021, 11:49

Published 16 февраля 2021, 11:49

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Эксперт рассказал, почему в Ростовской области подорожают колбасные изделия

Эксперт рассказал, почему в Ростовской области подорожают колбасные изделия

16 февраля 2021, 11:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Цены на колбасу и сосиски могут подорожать в 2021 году на 15-20%, сообщает RostovGazeta руководитель фракции КПРФ Юрий Нерсесян.

Рост цен в регионе на колбасу и сосиски депутат объясняет двумя факторами: ростом стоимости на электроэнергию и отсутствием сырья.

«Ни для кого не секрет, что основным сырьем для производства колбасы и сосисок является отнюдь не говядина и свинина, а курица. Не прекращающиеся вспышки птичьего гриппа приводят к уничтожению поголовья. Дефицит всегда провоцирует рост цены на сырье. Соответственно, ростовские производители колбасы самостоятельно не будут нести эти расходы, а, как и всегда, возложат их на плечи потребителей», — предполагает Юрий Нерсесян.

Он добавляет, что при таком стечении обстоятельств государство вряд ли сможет сдерживать рост цен на колбасные изделия.

Напомним, что из-за птичьего гриппа в Неклиновском районе Ростовской области был введен режим ЧС.

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