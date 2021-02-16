Эксперт рассказал, почему в Ростовской области подорожают колбасные изделия

«Ни для кого не секрет, что основным сырьем для производства колбасы и сосисок является отнюдь не говядина и свинина, а курица. Не прекращающиеся вспышки птичьего гриппа приводят к уничтожению поголовья. Дефицит всегда провоцирует рост цены на сырье. Соответственно, ростовские производители колбасы самостоятельно не будут нести эти расходы, а, как и всегда, возложат их на плечи потребителей», — предполагает Юрий Нерсесян.