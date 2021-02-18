Новые камеры появятся на улицах Ростова после митингов

Posted 18 февраля 2021, 12:38
Published 18 февраля 2021, 12:38
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
Это стало известно в ходе выступления в Заксобрании региона. Всего появятся еще 447 камер практически во всех муниципалитетах.
По словам Агаркова, этого количества может не хватить. Всего необходимо свыше тысячи единиц оборудования из-за дефицита кадров.
«При помощи системы видеонаблюдения были раскрыты тысячи преступлений. Актуальность установки новых камер подтвердили во время несанкционированных митингов», — заявили глава управления.
Он добавил, что при помощи камер можно контролировать обстановку на территории региона. Напомним, что дорожные камеры в Ростовской области выявили 2,7 млн нарушений в 2020 году.