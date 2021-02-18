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Posted 18 февраля 2021, 12:38

Published 18 февраля 2021, 12:38

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Новые камеры появятся на улицах Ростова после митингов

Новые камеры появятся на улицах Ростова после митингов

18 февраля 2021, 12:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в этом году появятся новые камеры видеонаблюдения, заявил руководитель областного УМВД Олег Агарков.

Это стало известно в ходе выступления в Заксобрании региона. Всего появятся еще 447 камер практически во всех муниципалитетах.

По словам Агаркова, этого количества может не хватить. Всего необходимо свыше тысячи единиц оборудования из-за дефицита кадров.

«При помощи системы видеонаблюдения были раскрыты тысячи преступлений. Актуальность установки новых камер подтвердили во время несанкционированных митингов», — заявили глава управления.

Он добавил, что при помощи камер можно контролировать обстановку на территории региона. Напомним, что дорожные камеры в Ростовской области выявили 2,7 млн нарушений в 2020 году.

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